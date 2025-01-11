Белый дом: Байден и Зеленский провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент поговорил с президентом Зеленским несколько минут назад», – отметила Жан-Пьер.

Пресс-секретарь пообещала раскрыть детали беседы позднее.

Как отметила Жан-Пьер, Байден поговорил с Зеленским по телефону в том числе из-за несостоявшейся встречи в Риме. Американский президент отменил свою поездку в Италию из-за пожаров в Лос-Анджелесе.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАВладимир ЗеленскийДжо Байден

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