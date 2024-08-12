Белоусов назвал СВО противостоянием России и коллективного Запада

Специальная военная операция на Украине является противостоянием России и Запада. Об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов в ходе церемонии открытия форума «Армия-2024», передает РИА Новости.

«Как вы знаете, сегодняшнее мероприятие проходит в период проведения специальной военной операции. По сути, это вооруженное противостояние России и коллективного Запада», — указал Белоусов.

Министр подчеркнул, что конфликт вызван желанием США и их союзников «сохранить доминирование» и не допустить построения «многополярного и равноправного»миропорядка. По словам Белоусова, в этом смысле противостояние затрагивает интересы каждой страны.

Ранее министр обороны РФ предупредил американского коллегу Ллойда Остина о возможности неуправляемой эскалации из-за действий Украины и США, напоминает RT.

