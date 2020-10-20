В Белоруссии запретили оппозиционный telegram-канал NEXTA
Суд Центрального района Минска признал оппозиционный telegram-канал NEXTA-Live и логотип NEXTA экстремистскими материалами, сообщает Sputnik Беларусь.
С гражданским иском в суд обратилось Главное управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии. Материалы NEXTA-Live, в которых есть признаки публичных призывов к осуществлению массовых беспорядков, суд признал экстремистскими.
По решению суда министерство информации должно включить оппозиционный telegram-канал и цифровой водяной знак «NEXTA» в республиканский список экстремистских материалов. Кроме этого? ведомству поручено принять меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, которые содержат аналогичные наименования, и не допустить их распространение в белорусском сегменте интернета.
Массовые протесты оппозиции начались по всей Белоруссии после президентских выборов 9 августа, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший 80,1% голосов. Оппозиционный NEXTA-Live на фоне протестов набрал почти 2 миллиона подписчиков, став крупнейшим русскоязычным telegram-каналом.
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