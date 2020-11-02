Белорусские пенсионеры вышли на акцию протеста в Минске
Оппозиционный «Марш Пенсионеров» стартовал в Минске, передаёт РИА Новости.
Как сообщает корреспондент агентства, несколько сотен участников несанкционированного массового мероприятия начали шествие от Красного костела на площади Независимости в центре белорусской столицы и движутся вдоль одноименного проспекта на площадь Якуба Коласа.
Правоохранители предупреждают протестующих об ответственности и призывают их разойтись, на что участники «Марша Пенсионеров» отвечают криками «Позор», «Не забудем, не простим».
Протестные акции начались в Белоруссии после выборов президента 9 августа, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по официальным данным, 80,1% голосов. Оппозиция заявляет, что результаты голосования были сфальсифицированы и требует отставки главы государства.
Ранее в МВД Белоруссии сообщили, что 1 ноября были задержаны около 300 участников несанкционированных акций.
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