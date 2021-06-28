Белоруссия огласила весь ответный список мер на санкции ЕС

Белоруссия приняла решение отозвать своего постоянного представителя при Евросоюзе для консультаций, запретить въезд представителям евроструктур и лицам, содействовавшим введению санкций против Минска, а также временно приостановить участие в программе ЕС «Восточное партнерство».

Такой набор ответных мер на демарш Брюсселя обнародовало министерство иностранных дел Белоруссии. Они были перечислены послу ЕС, вызванному во внешнеполитическое ведомство республики. Ему также было заявлено о неприемлемости применения ограничительных мер как инструмента давления на суверенное государство.