Белоруссия огласила весь ответный список мер на санкции ЕС

Белоруссия приняла решение отозвать своего постоянного представителя при Евросоюзе для консультаций, запретить въезд представителям евроструктур и лицам, содействовавшим введению санкций против Минска, а также временно приостановить участие в программе ЕС «Восточное партнерство».

Такой набор ответных мер на демарш Брюсселя обнародовало министерство иностранных дел Белоруссии. Они были перечислены послу ЕС, вызванному во внешнеполитическое ведомство республики. Ему также было заявлено о неприемлемости применения ограничительных мер как инструмента давления на суверенное государство.

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Руководителю представительства ЕС в Минске также предложено отправиться в Брюссель для информирования своего руководства о позиции Белоруссии в этом вопросе.

Евросоюз 24 июня ввел в отношении Белоруссии новый, уже четвёртый пакет санкций, в том числе, секторальных. Брюссель обвинил Минск в нарушении прав человека, а также в причастности к вынужденной посадке самолета ирландской авиакомпании Ryanair в столице республике и задержании оппозиционера Романа Протасевича.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкцииБелоруссия
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