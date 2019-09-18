Беглов вступит в должность губернатора Петербурга 18 сентября
Александр Беглов, победивший на выборах губернатора Петербурга, официально вступит в должность 18 сентября.
Как сообщает РИА Новости, церемония инаугурации состоится в Мариинском дворце. Отмечается, что Беглов примет присягу на верность народу, Конституции РФ и уставу Санкт-Петербурга и получит должностной нагрудный знак губернатора города, олицетворяющий символ власти.
Напомним, Беглов занимал должность врио петербургского губернатора с октября 2018 года. В ходе выборов 8 сентября за Беглова проголосовали 64,43% избирателей.
Ранее политолог, представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына объяснила залог успеха избирательных кампаний врио региональных губернаторов.
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