Политолог: Кампании врио губернаторов были реакцией на общественный запрос
Представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына объяснила залог успеха избирательных кампаний врио региональных губернаторов. С соответствующим заявлением она выступила на заседании по итогам выборов, пишет Regnum.
По словам политолога, успех лежит в том, что каждый из губернаторов строил свою кампанию как реакцию на общественный запрос. При этом, как подчеркнула Кислицына, запросы как общерегионального характера, так и адресные.
Она также отметила, что новые главы регионов сконцентрировали внимание на наиболее проблемные сферах жизни.
Напомним, в России 8 сентября состоялся Единый день голосования. Пять врио губернаторов получили более 80% голосов, в частности, Бату Хасиков (Калмыкия), Радий Хабиров (Башкирия), Роман Старовойт (Курская область), Вадим Шумков (Курганская область) и Александр Осипов (Забайкальский край).
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