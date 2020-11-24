Байдена признали победителем выборов в штате Пенсильвания

Кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена признали победителем голосования в штате Пенсильвания. Об этом в своём Twitter сообщил губернатор штата Том Вульф.

Вульф отмечает, что итоги выборов подтвердил Государственный департамент Пенсильвании. Большинство избирателей поддержало кандидатуру Байдена на пост президента, Камалы Харрис — на должность вице-президента США. Демократ получил все 20 голосов выборщиков штата.

Ранее журналист Владимир Познер заявил в интервью НСН, что действующий президент США Дональд Трамп может не рассчитывать на победу на президентских выборах, если проиграет Байдену в Пенсильвании.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, однако итоги голосования не подведены до сих пор. Дональд Трамп отказывается признавать своё поражение и продолжает подавать властям штатов иски о нарушениях и фальсификациях в ходе голосования.

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