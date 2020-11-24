Байдена признали победителем выборов в штате Пенсильвания
Кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена признали победителем голосования в штате Пенсильвания. Об этом в своём Twitter сообщил губернатор штата Том Вульф.
Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.— Governor Tom Wolf (@GovernorTomWolf) November 24, 2020
As required by federal law, I’ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.
Вульф отмечает, что итоги выборов подтвердил Государственный департамент Пенсильвании. Большинство избирателей поддержало кандидатуру Байдена на пост президента, Камалы Харрис — на должность вице-президента США. Демократ получил все 20 голосов выборщиков штата.
Ранее журналист Владимир Познер заявил в интервью НСН, что действующий президент США Дональд Трамп может не рассчитывать на победу на президентских выборах, если проиграет Байдену в Пенсильвании.
Выборы президента США состоялись 3 ноября, однако итоги голосования не подведены до сих пор. Дональд Трамп отказывается признавать своё поражение и продолжает подавать властям штатов иски о нарушениях и фальсификациях в ходе голосования.
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