Байден заявил о готовности встретиться с Эрдоганом в Глазго

Президент США Джо Байден заявил о планах встретиться с турецким лидером Режепом Тайипом Эрдоганом в ходе конференции ООН по изменению климата в Глазго. Об этом рассказал помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

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«Я ожидаю, что он [Байден] встретится с президентом Турции в Глазго. У меня нет подтверждения, но я думаю, что этого ожидает президент», - передает слова Салливана ТАСС.

Накануне в среду, 27 октября Эрдоган заявил, что хочет потребовать у Байдена $1,4 млрд за американские истребители F-35, которые Анкара не получила.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАТурцияДжо БайденРеджеп Тайип Эрдоган
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