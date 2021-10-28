Байден заявил о готовности встретиться с Эрдоганом в Глазго

«Я ожидаю, что он [Байден] встретится с президентом Турции в Глазго. У меня нет подтверждения, но я думаю, что этого ожидает президент», - передает слова Салливана ТАСС.

Накануне в среду, 27 октября Эрдоган заявил, что хочет потребовать у Байдена $1,4 млрд за американские истребители F-35, которые Анкара не получила.

