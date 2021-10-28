Байден заявил о готовности встретиться с Эрдоганом в Глазго
Президент США Джо Байден заявил о планах встретиться с турецким лидером Режепом Тайипом Эрдоганом в ходе конференции ООН по изменению климата в Глазго. Об этом рассказал помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Я ожидаю, что он [Байден] встретится с президентом Турции в Глазго. У меня нет подтверждения, но я думаю, что этого ожидает президент», - передает слова Салливана ТАСС.
Накануне в среду, 27 октября Эрдоган заявил, что хочет потребовать у Байдена $1,4 млрд за американские истребители F-35, которые Анкара не получила.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,4 млн+40 096 / сут.
Умерли
235 тыс.+1 159 / сут.
Выздоровели
7,3 млн+29 318 / сут.
- Южная Корея экстрагировала в США обвиняемого в кибератаках россиянина
- Полиция арестовала женщину, сбившую насмерть семью под Саратовом
- Иммунолог оценил эффективность вакцины от COVID-19 для носа
- Компания Facebook изменит название на Meta уже в четверг
- Молдавия закупит у «Нафтогаза» 1,5 млн кубометров газа
- Адвоката, защищающего Ивана Сафронова, объявили в розыск
- Роскомназдор вынес предупреждение «Муз-ТВ» за пропаганду гомосексуальности
- В Петербурге объявили о ночных ограничениях с 8 ноября
- Президент Молдавии поручила больницам и госучреждениям экономить энергию
- Сечин предрек конец эпохи дешевой энергии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru