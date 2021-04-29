Байден заявил, что не знал о готовящемся обыске в квартире экс-юриста Трампа

По словам Байдена, он обещал не вмешиваться в дела Министерства юстиции, а о проводимых расследованиях ведомство ему не докладывает. Президент заявил, что узнал об обысках вместе со всем остальным миром.

Отмечается, что обыск у Джулиани был проведен в рамках расследования лоббистской деятельности на Украине, в которой подозревается юрист. По данным CNN, у Джулиани забрали электронные носители информации.



