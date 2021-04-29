Байден заявил, что не знал о готовящемся обыске в квартире экс-юриста Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что не знал о готовящемся обыске в квартире Рудольфа Джулиани, являвшегося адвокатом Дональда Трампа. Соответствующее заявление президент сделал в интервью телеканалу NBC, передает ТАСС.

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По словам Байдена, он обещал не вмешиваться в дела Министерства юстиции, а о проводимых расследованиях ведомство ему не докладывает. Президент заявил, что узнал об обысках вместе со всем остальным миром.

Отмечается, что обыск у Джулиани был проведен в рамках расследования лоббистской деятельности на Украине, в которой подозревается юрист. По данным CNN, у Джулиани забрали электронные носители информации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденСША
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