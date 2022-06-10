Байден назвал операцию на Украине причиной роста цен

Президент США Джо Байден заявил, что военная операция РФ на территории Украины является причиной роста цен в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное Белым домом заявление.

Захарова пошутила над Байденом

Байден призвал компании работать над снижением инфляции вместо повышения цен. Президент отметил, что поручил Конгрессу разработать законопроекту, снижающие инфляцию.

В документе также говорится, что Соединенные Штаты в предстоящем году будут добывать рекордные объемы нефти. Отмечается, что власти находятся в контакте в нефтяными компаниями для ускорения добычи.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБайден
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры