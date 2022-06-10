Байден назвал операцию на Украине причиной роста цен
Президент США Джо Байден заявил, что военная операция РФ на территории Украины является причиной роста цен в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное Белым домом заявление.
Байден призвал компании работать над снижением инфляции вместо повышения цен. Президент отметил, что поручил Конгрессу разработать законопроекту, снижающие инфляцию.
В документе также говорится, что Соединенные Штаты в предстоящем году будут добывать рекордные объемы нефти. Отмечается, что власти находятся в контакте в нефтяными компаниями для ускорения добычи.
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