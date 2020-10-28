Байден выступит вместе с Обамой на встрече с избирателями

Американский телеканал CNN рассказал о планируемом совместном выступлении на предвыборном митинге кандидата на пост президента США от Демократической партии Джозефа Байдена и бывшего лидера страны Барака Обамы. Об этом сообщает News.ru.

Телекомпания CNN, ссылаясь на собственный источник в штабе Байдена, заявила о встрече в субботу 31 октября на территории штата Мичиган. Ранее Обама, в свое время также выдвинутый Демократической партией, уже поддерживал Байдена публично. О поддержке своего бывшего вице-президента Обама заявлял еще в апреле текущего года в своем профиле в соцсети Twitter.

Ранее экс-президент уже принимал участие в митингах и встречах Байдена с избирателями. Обама выступил на встрече 22 октября в штатах Пенсильвания и Флорида.

Как передает News.ru, основной темой совместного выступления станет объединение общества США и стратегическое развитие государства. По результатам предварительных опросов Байден лидирует в предвыборной гонке, но его преимущество невелико.

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ФОТО: flickr/The White House
ТЕГИ:Джо БайденДемократическая Партия СШАБарак Обама
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