Байден вернёт США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату

Избранный президент США Джозеф Байден, который 20 января вступит в должность главы государства, намерен в первый же день отменить ряд решений, принятых его предшественником Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба демократа.

В частности, Байден подпишет указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, а также отменит строительство стены на границе с Мексикой.

В заявлении говорится, что эти меры позволят «уменьшить серьёзный ущерб от администрации Трампа, а также продвинуть страну вперед». В пресс-службе Байдена также уточнили, что соответствующие документы избранный президент намерен подписать сразу после принесения присяги.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что США пересмотрят решение о выходе из организации, сообщает RT. По его словам, поддержка со стороны Соединённых Штатов в борьбе с болезнями «действительно спасли много жизней».

