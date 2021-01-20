Байден вернёт США в ВОЗ и Парижское соглашение по климату
Избранный президент США Джозеф Байден, который 20 января вступит в должность главы государства, намерен в первый же день отменить ряд решений, принятых его предшественником Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба демократа.
В частности, Байден подпишет указ о возвращении США во Всемирную организацию здравоохранения и Парижское соглашение по климату, а также отменит строительство стены на границе с Мексикой.
В заявлении говорится, что эти меры позволят «уменьшить серьёзный ущерб от администрации Трампа, а также продвинуть страну вперед». В пресс-службе Байдена также уточнили, что соответствующие документы избранный президент намерен подписать сразу после принесения присяги.
Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что США пересмотрят решение о выходе из организации, сообщает RT. По его словам, поддержка со стороны Соединённых Штатов в борьбе с болезнями «действительно спасли много жизней».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru