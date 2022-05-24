Байден в шутку предложил премьеру Австралии поспать на саммите Quad

Президент США Джо Байден в шутку предложил премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе вздремнуть на заседании лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности Quad в Токио.

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Премьер прибыл на мероприятие менее чем через сутки после своего избрания, отмечает Ura.ru.

«Вы принесли присягу и сразу сели в самолет! Я не знаю, как вам это удается, но будет нормально, если вы поспите здесь», — цитирует Байдена ТАСС.

На заседании, помимо представителей США и Австралии, присутствовали официальные лица из Индии и Японии, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвстралияСаммитДжо Байден
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