Байден в шутку предложил премьеру Австралии поспать на саммите Quad

Премьер прибыл на мероприятие менее чем через сутки после своего избрания, отмечает Ura.ru.

«Вы принесли присягу и сразу сели в самолет! Я не знаю, как вам это удается, но будет нормально, если вы поспите здесь», — цитирует Байдена ТАСС.

На заседании, помимо представителей США и Австралии, присутствовали официальные лица из Индии и Японии, пишет РИА ФАН.

