Байден в шутку предложил премьеру Австралии поспать на саммите Quad
Президент США Джо Байден в шутку предложил премьер-министру Австралии Энтони Альбанезе вздремнуть на заседании лидеров стран Четырехстороннего диалога по безопасности Quad в Токио.
Премьер прибыл на мероприятие менее чем через сутки после своего избрания, отмечает Ura.ru.
«Вы принесли присягу и сразу сели в самолет! Я не знаю, как вам это удается, но будет нормально, если вы поспите здесь», — цитирует Байдена ТАСС.
На заседании, помимо представителей США и Австралии, присутствовали официальные лица из Индии и Японии, пишет РИА ФАН.
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