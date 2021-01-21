Байден прибыл в Белый дом в качестве президента США

Президент США Джо Байден прибыл в Белый дом в качестве лидера страны, он планирует уже сегодня подписать первые документы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что его сопровождали представители всех ВС США, в процессии был оркестр, гвардия верховного главнокомандующего и барабанщики 3-го пехотного полка, который неофициально известен как "эскорт президента". На автомобиле Байдена было указано число 46, обозначающее тот факт, что Байден стал 46-м президентом страны.

Улицы Вашингтона были перекрыты ограждениями, Байдена сопровождали шестеро охранников и 13 его родственников. Агентств напоминает, что против сына Байдена Хантера, который также был на церемонии, заведено дело за предполагаемые финансовые нарушения.

Байден прошел пешком лишь небольшую часть пути, он поприветствовал нескольких человек, которых в отдельном участке запустили за ограждение. Беспрецедентные меры безопасности были введены из-за предпринятого 6 января нападения на здание Конгресса США. В столице за порядком наблюдают 25 тыс служащих Нацгвардии.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо БайденВыборы в США
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