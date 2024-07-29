Байден предложил отменить неподсудность экс-президентов США
Президент США Джо Байден призывал ввести конституционную поправку, которая отменяет неподсудности бывших глав государства за преступления, совершённые во время их президентского срока. Об этом он написал в публикации для издания Washington Post.
Новую поправку Байден назвал «Никто не находится выше закона».
«Она ясно даст понять, что не существует неподсудности за преступления, который бывший президент совершил, когда пребывал у власти», - заявил глава Белого дома.
Также американский лидер предложил дать президенту право каждые два года менять одного из девяти верховных судей, назнача каждого из них на ограниченный 18-летний срок.
Кроме того, он призвал сделать обязательным к исполнению единый этический кодекс для верховного суда.
Ранее Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй президентский срок, так как решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru