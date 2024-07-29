Байден предложил отменить неподсудность экс-президентов США

Новую поправку Байден назвал «Никто не находится выше закона».

«Она ясно даст понять, что не существует неподсудности за преступления, который бывший президент совершил, когда пребывал у власти», - заявил глава Белого дома.

Также американский лидер предложил дать президенту право каждые два года менять одного из девяти верховных судей, назнача каждого из них на ограниченный 18-летний срок.

Кроме того, он призвал сделать обязательным к исполнению единый этический кодекс для верховного суда.

Ранее Байден объявил, что не будет баллотироваться на второй президентский срок, так как решил поступиться собственными амбициями ради блага американской демократии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

