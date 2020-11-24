Байден пообещал вернуть США роль мирового лидера

Новая администрация США будет сотрудничать с традиционными союзниками и бросит вызов противникам. Об этом на выступлении в штате Делавер заявил демократ Джо Байден, по предварительным данным считающийся избранным президентом США.

По словам политика, «Америка вернулась», и власти США снова будут занимать лидирующие позиции в мире и «сидеть во главе стола».

Кроме того, в ходе выступления Байден представил основных кандидатов на должности в администрации президента, которые будут обеспечивать работу над вопросами внешней политики и национальной безопасности.

Ранее стало известно, что госсекретарем США при Байдене станет Энтони Блинкен, главой Министерства внутренней безопасности — Алехандро Майоркас, должность советника по национальной безопасности займёт Джейк Салливан, а главой ЦРУ назначат Эврил Хейнс.

