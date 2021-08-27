Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 90

Число погибших при взрывах, организованных террористами ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), увеличилось до 90 человек. Такие данные приводит Минздрав Афганистана, передает ТАСС.

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Еще не менее 158 человек были ранены. Ранее сообщалось о 60 погибших.

По разным данным, в Кабуле в четверг произошли до шести взрывов. Террористы ИГИЛ (организация запрещена в РФ) взяли ответственность за теракты.

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ТЕГИ:АфганистанКабулВзрыв
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