Байден планирует встречу с премьер-министром Индии
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден планирует встречу с индийским премьер-министром Наренду Моди.
В интервью телеканалу CNN (индийский филиал) Блинкен отметил, Байден будет рад как сам приехать с визитом в Индию, так и принять Моди в Белом доме. Текст интервью распространила пресс-служба американского МИД.
Между тем, Блинкен добавил, что конкретных сроков нет.
Ранее в среду стало известно, что Байден встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, представителем оппозиции Светланой Тихановской.
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