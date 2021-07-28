Байден планирует встречу с премьер-министром Индии

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что президент Джо Байден планирует встречу с индийским премьер-министром Наренду Моди.

В интервью телеканалу CNN (индийский филиал) Блинкен отметил, Байден будет рад как сам приехать с визитом в Индию, так и принять Моди в Белом доме. Текст интервью распространила пресс-служба американского МИД.

Между тем, Блинкен добавил, что конкретных сроков нет.

Ранее в среду стало известно, что Байден встретился с экс-кандидатом в президенты Белоруссии, представителем оппозиции Светланой Тихановской.









