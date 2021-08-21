Байден обсудил Афганистан с эмиром Катара
Президент США Джо Байден и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани по телефону обсудили ситуацию в Афганистане, подчеркнув важность координации действий. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
«Два лидера подчеркнули важность продолжения тесной координации по развитию событий в Афганистане и на Ближнем Востоке, они приветствовали предстоящий саммит стран региона, который пройдет в Багдаде в конце месяца», — говорится в сообщении.
Кроме того, Байден выразил признательность за роль Катара в содействии переговорам, а также за помощь в вопросе эвакуации людей из Афганистана. Американский лидер подчеркнул, что операция по эвакуации стала самой масштабной в истории перевозкой людей по воздуху.
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