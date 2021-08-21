Байден и премьер Италии обсудили ситуацию в Афганистане
Президент США Джо Байден и премьер-министр Италии Марио Драги в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Отмечается, что лидеры подчеркнули важность продолжения тесной координации между представителями военного и гражданского состава двух стран в Кабуле, «которые неустанно работают вместе над обеспечением безопасной эвакуации своих граждан, афганцев, которые мужественно помогали нам и НАТО в военной сфере, а также других оказавшихся в уязвимом положении жителей Афганистана».
Кроме того, Байден и Драги приветствовали планы проведения посвященной Афганистану онлайн-встречи на высшем уровне Группы семи на следующей неделе.
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