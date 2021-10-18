Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Олимпии. Видео

Церемония зажжения огня зимней Олимпиады 2022 года в Пекине прошла сегодня в Древней Олимпии - одно из крупнейших языческих святилищ Древней Греции на Пелопоннесе.

Огонь был зажжен в древнем храме богини Геры (построен в конце VII века до н. э.) от солнечных лучей. Актриса Ксанти Георгиу, облачённая в традиционный древнегреческий хитон, в сопровождении 35 жриц преклонила колени перед параболическим зеркалом и собрала солнечные лучи для зажжения пламени.

От факела Георгиу огонь перешел в чашу. Затем с помощью второго факела пламя передано в один из более современных приёмников огня, разработанных специально для зимних Олимпийских игр 2022 года в столице Китая.

Теперь огонь направляется в Афины, где будет передан членам китайской делегации. Церемония прошла без зрителей в связи с пандемией коронавируса.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.

Международный Олимпийский комитет на своих ресурсах вёл прямую трансляцию церемонии.