Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Олимпии. Видео
Церемония зажжения огня зимней Олимпиады 2022 года в Пекине прошла сегодня в Древней Олимпии - одно из крупнейших языческих святилищ Древней Греции на Пелопоннесе.
Огонь был зажжен в древнем храме богини Геры (построен в конце VII века до н. э.) от солнечных лучей. Актриса Ксанти Георгиу, облачённая в традиционный древнегреческий хитон, в сопровождении 35 жриц преклонила колени перед параболическим зеркалом и собрала солнечные лучи для зажжения пламени.
От факела Георгиу огонь перешел в чашу. Затем с помощью второго факела пламя передано в один из более современных приёмников огня, разработанных специально для зимних Олимпийских игр 2022 года в столице Китая.
Теперь огонь направляется в Афины, где будет передан членам китайской делегации. Церемония прошла без зрителей в связи с пандемией коронавируса.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские игры - с 4 по 13 марта.
Международный Олимпийский комитет на своих ресурсах вёл прямую трансляцию церемонии.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,0 млн+34 325 / сут.
Умерли
224 тыс.+998 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+16 431 / сут.
- Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в сухом молоке из Белоруссии
- «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину
- Засекреченный экспорт Белоруссии в Россию подскочил в 8 раз
- В Подмосковье восемь человек арестовали по подозрению в подделке сертификатов о вакцинации
- Огонь зимней Олимпиады в Пекине зажжен в Олимпии. Видео
- Электронный паспорт могут запустить в трех субъектах РФ до конца 2022 года
- Продажи слабого алкоголя в РФ подскочили по сравнению с 2020 годом
- Россия сняла запрет на въезд для семей проживающих в стране иностранцев
- Ковальчук станет генменеджером сборной РФ по хоккею на Играх-2022
- Ощутимое землетрясение магнитудой 5,9 произошло на Камчатке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru