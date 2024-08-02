Байден: Ликвидация главы политбюро ХАМАС не помогла миру в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не поспособствовало прекращению огня или выработке соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщил Reuters.

Байден, находясь на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд и отвечая на вопрос журналистов о том, были ли разрушены перспективы прекращения огня в Газе в результате ликвидации Хании, заметил, что «это не помогло».