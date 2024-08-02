Байден: Ликвидация главы политбюро ХАМАС не помогла миру в Газе

Президент США Джо Байден заявил, что убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не поспособствовало прекращению огня или выработке соглашения о перемирии в секторе Газа, сообщил Reuters.

Байден, находясь на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд и отвечая на вопрос журналистов о том, были ли разрушены перспективы прекращения огня в Газе в результате ликвидации Хании, заметил, что «это не помогло».

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Ранее и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кани в телефонном разговоре с главой российского МИД Сергеем Лавровым заявил, что Израиль «перешёл красную черту», убив главу политбюро ХАМАС, передает RT.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания был убит в ночь на среду, в результате удара ракетой по его резиденции в Тегеране. Источники телеканала «Аль-Хадас» уточнили, что Хания был убит буквально в постели. В ХАМАС возложили ответственность за смерть Хании на Израиль и США, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: AP / ТАСС
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