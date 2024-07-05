Байден и Зеленский встретятся на саммите НАТО в Вашингтоне

Президент США Джо Байден планирует провести коллективную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в ходе брифинга заявил представитель администрации США высокого ранга.

Чиновник уточнил, что во время саммита Байден собирается организовать встречу с Зеленским и около 20 союзниками и партнерами США, которые заключили двусторонние соглашения по безопасности с Украиной.

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Саммит НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля, отметит 75-летие блока. Участники встречи намерены обсудить увеличение финансовой и военной поддержки Украины.

В конце июня директор по европейским делам в совете национальной безопасности США Майкл Карпентер заявил, что Украина не получит приглашение на вступление в НАТО во время саммита, однако будет создан «институциональный мост» для достижения этой цели, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATO
ТЕГИ:НАТОВладимир ЗеленскийБайден

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