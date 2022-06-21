Байден анонсировал разговор с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден анонсировал проведение телефонного разговора с главой КНР Си Цзиньпином, передает ТАСС.

По словам Байдена, разговор планируется, но точное время пока не определено. Президент не сообщил, какие темы будут обсуждаться в ходе диалога.

Ранее представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти не верят заявлениям Пекина о нейтралитете в конфликте вокруг Украины и считают, что Китай занимает сторону России.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАБайден
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