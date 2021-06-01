Авиавласти Германии не позволили авиакомпании S7 выполнить два рейса

По данным ТАСС, компания S7 Airlines отменила рейсы S7 3575 Москва - Берлин и S7 3576 Берлин - Москва, поскольку власти ФРГ не выдали соответствующее разрешение на проведение полетов. При этом авиакомпания выполняет грузопассажирские перевозки из России в Германию с октября 2020, соответствующее разрешение ранее выдала Росавиация.

Отмечается, что до этого сложностей с перелетами у компании не возникало. Руководство S7 Airlines намерено урегулировать эти трудности "в рабочем порядке". В S7 отметили, пассажиры рейсов получат затраченные средства в полном объеме.

