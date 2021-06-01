Авиавласти Германии не позволили авиакомпании S7 выполнить два рейса
Авиарегулятор Германии не выдал авиакомпании S7 разрешение на проведение двух грузопассажирских рейсов 1 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
По данным ТАСС, компания S7 Airlines отменила рейсы S7 3575 Москва - Берлин и S7 3576 Берлин - Москва, поскольку власти ФРГ не выдали соответствующее разрешение на проведение полетов. При этом авиакомпания выполняет грузопассажирские перевозки из России в Германию с октября 2020, соответствующее разрешение ранее выдала Росавиация.
Отмечается, что до этого сложностей с перелетами у компании не возникало. Руководство S7 Airlines намерено урегулировать эти трудности "в рабочем порядке". В S7 отметили, пассажиры рейсов получат затраченные средства в полном объеме.
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