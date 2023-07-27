Армия Нигера заявила о солидарности с военными мятежниками
Штаб Вооружённых сил Нигера в своих соцсетях заявил о солидарности с военными мятежниками.
В сообщении говорится, что решение было принято командованием с целью предотвратить кровопролитие, а также сохранить физическую неприкосновенность президента.
Также военные предостерегли от внешнего военного вмешательства, отметив, что подобные действия грозят катастрофическими последствиями для страны и её граждан.
Кроме того, командование армии Нигера призвало военных мятежников сохранять свою боеспособность для борьбы с террористами и организованными преступными группировками.
Ранее в МИД РФ призвали противостоящие стороны в Нигере отказаться от использования силовых методов решения вопросов и освободить президента Мохамеда Базума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru