Армия Нигера заявила о солидарности с военными мятежниками

В сообщении говорится, что решение было принято командованием с целью предотвратить кровопролитие, а также сохранить физическую неприкосновенность президента.

Также военные предостерегли от внешнего военного вмешательства, отметив, что подобные действия грозят катастрофическими последствиями для страны и её граждан.

Кроме того, командование армии Нигера призвало военных мятежников сохранять свою боеспособность для борьбы с террористами и организованными преступными группировками.

Ранее в МИД РФ призвали противостоящие стороны в Нигере отказаться от использования силовых методов решения вопросов и освободить президента Мохамеда Базума, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

