Глава МИД Нигера заявил, что свергнутого президента Базума удерживают в резиденции

Президент Нигера Мохамед Базум, свергнутый мятежниками, находится в своей резиденции. Об этом сообщил министр иностранных дел страны, исполняющий обязанности главы правительства Асуми Масуду в интервью France24.

СМИ: президент Нигера смещен в результате переворота

«Президент по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии», — указал Масуду.

Глава МИД Нигера подчеркнул, что страна не примет факта захвата власти и призвал мятежников «вернуться в строй», пишет RT.

Ранее военные Нигера заявили, что Базум был смещен в результате военного переворота. Мятежники закрыли границы страны и объявили общенациональный комендантский час. Работа всех учреждений была приостановлена, отмечает Ura.ru.

По данным портала Jeune Afrique, причиной мятежа в Нигере могло стать намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

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ФОТО: соцсети / engr_baiwa
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