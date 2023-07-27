Глава МИД Нигера заявил, что свергнутого президента Базума удерживают в резиденции

«Президент по-прежнему удерживается в своей резиденции, он в добром здравии», — указал Масуду.

Глава МИД Нигера подчеркнул, что страна не примет факта захвата власти и призвал мятежников «вернуться в строй», пишет RT.

Ранее военные Нигера заявили, что Базум был смещен в результате военного переворота. Мятежники закрыли границы страны и объявили общенациональный комендантский час. Работа всех учреждений была приостановлена, отмечает Ura.ru.

По данным портала Jeune Afrique, причиной мятежа в Нигере могло стать намерение главы государства уволить командующего президентской гвардией генерала Омара Тчиани.

