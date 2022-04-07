Армения и Азербайджан начнут подготовку к мирным переговорам

Ранее лидеры двух стран провели в Брюсселе встречу при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, в ходе которой обсудили обострение кризиса в Нагорном Карабахе, пишет РИА ФАН.

Отмечается, что заняться подготовкой к переговорам поручили МИД Армении и Азербайджана. Планируется, что до конца апреля будет создана комиссия по делимитации границы, отмечает РЕН ТВ.

