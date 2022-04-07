Армения и Азербайджан начнут подготовку к мирным переговорам
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев поручили начать подготовку к мирным переговорам республик. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.
Ранее лидеры двух стран провели в Брюсселе встречу при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, в ходе которой обсудили обострение кризиса в Нагорном Карабахе, пишет РИА ФАН.
Отмечается, что заняться подготовкой к переговорам поручили МИД Армении и Азербайджана. Планируется, что до конца апреля будет создана комиссия по делимитации границы, отмечает РЕН ТВ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,9 млн+14 661 / сут.
Умерли
371 тыс.+291 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+35 306 / сут.
- Армения и Азербайджан начнут подготовку к мирным переговорам
- СМИ: Две трети населения мира живут в нейтральных и поддержавших Россию странах
- В Китае рассказали о намерении США разделить и ослабить Россию
- Чубайс вызван на допрос в Москву
- Немецкий экономист Бек: Антироссийские санкции привели к изоляции Запада
- СМИ: В НАТО есть разногласия о дальнейших отношениях с Москвой
- В ООН отреагировали на кадры расстрела российских военных
- Антонов: Санкции США против Сбербанка - удар по простым россиянам
- Госдеп: КНДР может вскоре провести новое ядерное испытание
- Антонов: Дезинформация от Киева вызывает сомнения в готовности к дипломатии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru