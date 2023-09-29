СМИ: Азербайджанские силовики задержали экс-командующего армией Карабаха
Бывший командующий армией Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян был задержан азербайджанскими силовиками, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в его окружении.
Собеседник агентства уточнил, что генерала задержали на КПП «Лачин» при попытке въехать из Карабаха в армянский город Горис.
Мнацаканян занимал пост командующего армией Нагорного Карабаха с 2015 по 2018 год.
Ранее в Азербайджане арестовали бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна, которого обвиняют, в том числе, в финансировании терроризма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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