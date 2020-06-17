Арабист: Аморальный Пампео преднамеренно ввергает сирийцев в голод

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ в эфире НСН рассказал, как новые санкции США против семьи Асада скажутся на сирийцах.

Госсекретарь США Майк Помпео огласил новые санкции против Сирии. В частности, под их действие попадают президент государства Башар Асад и его супруга Асма Асад. По словам Пампео, Америка продолжит вводить санкции пока «Асад и его режим не остановят эту ненужную жестокую войну».

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе с НСН заявил, что санкции США не в состоянии повлиять на политическую ситуацию в Сирии.

«Пакет санкций, который называется «Цезарь», не против Асада и его семьи, а против большого количества людей и компаний. Просто Башар Асад и Асма Асад стоят первые в списке. Политическую ситуацию в стране это не изменит, позицию Башар Асада тоже не изменит. Сирия живет в системе санкций не первый год», - сказал Чупрыгин.

По его мнению, санкции нанесут бОльший вред среднестатистическому сирийцу, чем правящей верхушке и, в Америке это понимают.

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«То, что эти санкции повлекут за собой негативные последствия для населения это факт. Сирия сейчас и так находится в глубоком экономическом кризисе, а санкции окажут еще большее негативное влияние. Основной удар придется не на семью Асада и компании приближенные к правительству Дамаска, а на обычного среднестатистического сирийца, которому еще сложнее будет выживать в той экономической неразберихи, которая сейчас в стране. Это понимают абсолютно все, кто занимается Ближним Востоком и Сирией в частности. Думаю, это понимают и в американском Конгрессе, и в администрации американского президента. Просто они уже давно заняли очень интересную позицию в своих внешнеэкономических [движениях] – чем хуже, тем лучше. То есть, чем хуже будет всем, тем лучше будет, наверное, внешнеполитическим представлениям американцев», - пояснил свою позицию собеседник НСН.

При этом, он отметил, что заверения Пампео в благих намерениях санкций является лишь фарсом.

«Заявление Пампео, что «мы сегодня всех забодаем и демократия восторжествует во всем мире» [напрасно]. Либо он полный дурак, либо претворяется. Думаю, второе, а это хуже, потому что ввергать своими действиями людей в пучину голода, а именно это светит сейчас среднестатистическому сирийцу, ради мифических политических приобретений, я считаю, аморально», - заключил арабист.

Пампео также призывает Асада принять соглашение, которое закреплено в 2 254 резолюции Совета безопасности ООН о положении на Ближнем Востоке (Сирии).

Отметим, согласно «Закону Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии 2019 года» санкции не относятся к предоставлению гуманитарной помощи.


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ФОТО: РИА Новости
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