Арабист: Аморальный Пампео преднамеренно ввергает сирийцев в голод

«То, что эти санкции повлекут за собой негативные последствия для населения это факт. Сирия сейчас и так находится в глубоком экономическом кризисе, а санкции окажут еще большее негативное влияние. Основной удар придется не на семью Асада и компании приближенные к правительству Дамаска, а на обычного среднестатистического сирийца, которому еще сложнее будет выживать в той экономической неразберихи, которая сейчас в стране. Это понимают абсолютно все, кто занимается Ближним Востоком и Сирией в частности. Думаю, это понимают и в американском Конгрессе, и в администрации американского президента. Просто они уже давно заняли очень интересную позицию в своих внешнеэкономических [движениях] – чем хуже, тем лучше. То есть, чем хуже будет всем, тем лучше будет, наверное, внешнеполитическим представлениям американцев», - пояснил свою позицию собеседник НСН.

При этом, он отметил, что заверения Пампео в благих намерениях санкций является лишь фарсом.

«Заявление Пампео, что «мы сегодня всех забодаем и демократия восторжествует во всем мире» [напрасно]. Либо он полный дурак, либо претворяется. Думаю, второе, а это хуже, потому что ввергать своими действиями людей в пучину голода, а именно это светит сейчас среднестатистическому сирийцу, ради мифических политических приобретений, я считаю, аморально», - заключил арабист.

Пампео также призывает Асада принять соглашение, которое закреплено в 2 254 резолюции Совета безопасности ООН о положении на Ближнем Востоке (Сирии).

Отметим, согласно «Закону Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии 2019 года» санкции не относятся к предоставлению гуманитарной помощи.



