Парижский суд приговорил Асада к 4 годам тюрьмы
Суд в Париже приговорил к четырем годам тюремного заключения дядю президета Сирии Башара Асада — Рифата Асада. Его признали виновным в растрате правительственных средств и отмывании денег.
Речь идет об эпизодах, которые происходили в период с 1985 по 2016 годы. Сам 82-летний Асад на заседании не присутствовал. Также парижский суд постановил конфисковать все имущество родственника сирийского президента, передает RT.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что Вашингтон готовит новые санкции против Сирии — они персонально коснутся Башара Асада и его жену.
В Госдепе подчеркнули, что новые санкции призваны положить конец «ведению войны и массовыми зверствами против сирийского народа».
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