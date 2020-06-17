Парижский суд приговорил Асада к 4 годам тюрьмы

Суд в Париже приговорил к четырем годам тюремного заключения дядю президета Сирии Башара Асада — Рифата Асада. Его признали виновным в растрате правительственных средств и отмывании денег.



Речь идет об эпизодах, которые происходили в период с 1985 по 2016 годы. Сам 82-летний Асад на заседании не присутствовал. Также парижский суд постановил конфисковать все имущество родственника сирийского президента, передает RT.



Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о том, что Вашингтон готовит новые санкции против Сирии — они персонально коснутся Башара Асада и его жену.



В Госдепе подчеркнули, что новые санкции призваны положить конец «ведению войны и массовыми зверствами против сирийского народа».



