Антонов заявил, что экспортные санкции США «ввергают отношения в кризис»
Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировали новые санкции, которые США ввели накануне в отношении российских компаний, связанных с вооруженными силами.
По словам дипломата, США решили не считаться даже с интересами собственного бизнеса. Экспортные ограничения подрывают экономическое взаимодействие между странами, в том числе в «весьма перспективных сферах». Об этом говорится в Facebook дипведомства РФ в Вашингтоне.
Антонов отметил, что речь идет в частности о гражданской авиации, точном машино- и приборостроении, металлургии.
Посол отметил, что подобные шаги США «ввергают наши отношения в еще больший кризис».
Американский Минторгв понедельник опубликовал список из 103 российских и китайских компаний, связанных с вооруженными силами, в отношении которых будет применяться ограничение на экспорт, передает RT. 45 компаний, оказавшихся в этом списке - из России.
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