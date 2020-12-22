Антонов заявил, что экспортные санкции США «ввергают отношения в кризис»

Антонов отметил, что речь идет в частности о гражданской авиации, точном машино- и приборостроении, металлургии.

Посол отметил, что подобные шаги США «ввергают наши отношения в еще больший кризис».

Американский Минторгв понедельник опубликовал список из 103 российских и китайских компаний, связанных с вооруженными силами, в отношении которых будет применяться ограничение на экспорт, передает RT. 45 компаний, оказавшихся в этом списке - из России.

