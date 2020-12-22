Антонов заявил, что экспортные санкции США «ввергают отношения в кризис»

Посол РФ в США Анатолий Антонов прокомментировали новые санкции, которые США ввели накануне в отношении российских компаний, связанных с вооруженными силами.

По словам дипломата, США решили не считаться даже с интересами собственного бизнеса. Экспортные ограничения подрывают экономическое взаимодействие между странами, в том числе в «весьма перспективных сферах». Об этом говорится в Facebook дипведомства РФ в Вашингтоне.

«Ростех» прокомментировал санкции США

Антонов отметил, что речь идет в частности о гражданской авиации, точном машино- и приборостроении, металлургии.

Посол отметил, что подобные шаги США «ввергают наши отношения в еще больший кризис».

Американский Минторгв понедельник опубликовал список из 103 российских и китайских компаний, связанных с вооруженными силами, в отношении которых будет применяться ограничение на экспорт, передает RT. 45 компаний, оказавшихся в этом списке - из России.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:ЭкспортСанкции Против России
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