«Ростех» прокомментировал санкции США
Российская государственная корпорация "Ростех" назвала новый санкционный список США против "Ростеха" и входящих в нее структур "очередными недружественными действиями". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя компании.
Он объяснил, что корпорация уже привыкла жить и работать в условиях ограничений, поэтому в деятельности организации ничего не изменится. Представитель "Ростеха" также назвал санкции "дополнительным стимулом" прикладывать больше усилий.
Минторг США в понедельник опубликовал санкционный список. В него попала корпорация "Ростех" и входящие в нее "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация и другие.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+29 350 / сут.
Умерли
51 351+493 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+19 705 / сут.
- В Москве умер еще 71 пациент с COVID-19
- США ввели новые ограничения против российских организаций
- ВОЗ: За сутки число заражений COVID-19 выросло на 575 тыс.
- ФАС признала сервис Booking нарушителем антимонопольного законодательства
- В МИД РФ опровергли отправку российских военных в ЦАР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru