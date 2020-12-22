«Ростех» прокомментировал санкции США

Российская государственная корпорация "Ростех" назвала новый санкционный список США против "Ростеха" и входящих в нее структур "очередными недружественными действиями". Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя компании.

Он объяснил, что корпорация уже привыкла жить и работать в условиях ограничений, поэтому в деятельности организации ничего не изменится. Представитель "Ростеха" также назвал санкции "дополнительным стимулом" прикладывать больше усилий.

Минторг США в понедельник опубликовал санкционный список. В него попала корпорация "Ростех" и входящие в нее "Рособоронэкспорт", Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация и другие.

