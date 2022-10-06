Антонов: В США никто не настроен на диалог с РФ

«Конечно, горько, что в Вашингтоне никто сегодня не говорит о стабилизации или развитии двухсторонних отношений. Россия здесь однозначно обрела статус противника, одного из тех самых монстров, которых надо уничтожать», — заявил дипломат.

Отмечается, что Россию хотят истощить, поставить на колени, заставить выполнять предписания западных стран и не дать возможности говорить на равных с другими странами.

Дипломат также считает, что США теряют свое влияние в мире и данная тенденция будет развиваться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

