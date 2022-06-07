Антонов: диалог РФ и США на беспрецедентно низком уровне

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что российско-американские дипломатические отношения в текущий момент находятся на беспрецедентно низком уровне. Об этом сообщает ТАСС.

Посол США в России допустил взаимное закрытие посольств двух стран

Антонов подчеркнул, что доверие между Соединенными Штатами и Россией подорвано.

Он также добавил, что сохраняющиеся эпизодические телефонные разговоры между главами военных ведомств обеих стран важны для предотвращения прямой военной конфронтации.

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