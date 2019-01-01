Аналитик: Скидки на газ для Молдавии невыгодны России

Президент Молдавии Игорь Додон намерен попросить скидку на поставки газа у российских властей, чтобы избежать повышения цен на топливо в стране. Он намерен получить скидку в ближайшие полгода. Он также надеется, что Россия не откажется от транзита через Украину в 2020 году, так как именно через украинскую газотранспортную систему Молдавия получает газ из России.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, стоит ли предоставлять Молдавии скидки на газ.

«В том и проблема, что в Молдавии идет ожесточенная политическая борьба и непонятен ее исход. Действительно, есть силы, выступающие за сближение с Россией, за интеграцию и сохранение наших контактов. А другие говорят, что нужно следовать по пути Украины, с Россией полностью порвать и обвинить ее во всех проблемах. Пророссийские силы хотят использовать скидку на газ, чтобы показать, что сделать жизнь населения страны можно только при плотном контакте с Россией. В частности, не поднимать тарифы благодаря дешевому газу. Похожая ситуация была на Украине. Она пользовалась всеми возможными скидками, покупала газ дешевле, чем в Европе. Тем не менее, власти Украины винят нас во всех бедах и явно занимают антироссийскую позицию. Поэтому никто не гарантирует, что и Молдавия не пойдет по этому пути. Я думаю, здесь надо быть прагматичным, никаких скидок ответных от Молдавии Россия не получит, эффекта существенного не будет. Поэтому нет смысла давать скидки за счет бюджета и Газпрома, который является государственной компанией. Поэтому пусть покупают газ по рыночным ценам. Нужно ставить перед выбором: либо вы на деле проводите определенную интеграцию в те альянсы, в которые инъецирует Россия, либо вы, как и все остальные покупатели, берете газ по рыночным ценам. Ни больше, ни меньше» - отметил он.

Что же касается транзита, то Игорь Юшков уверен, что не только Молдавия, но и Россия заинтересованы в использовании транзита через Украину.

«Молдавии есть чего опасаться, потому что она находится за Украиной, и получать газ по альтернативному маршруту ей было бы сложно. Единственный вариант альтернативного маршрута, если через Украину не будет транзита вдруг, и нужно будет запустить газ по турецкому потоку. Он пойдет в Турцию, а дальше пойдет в реверсном режиме, в обратном направлении, из Турции в Болгарию и дальше в Румынию и Молдавию. Сейчас же все происходит наоборот. Сейчас через Украину он проходит в Молдавию, Румынию, Болгарию и приходит в европейскую часть Турции. Поэтому единственный вариант – запустить в обратном направлении эту трубу. Она в принципе использоваться не будет с 2020 года, потому что Турция будет получать газ полностью по прямому газопроводу. Молдавия, можно сказать, на другом конце трубы находится, поэтому такой путь - это, конечно, риск. Лучше использовать проверенные транзиты. Россия тоже выступает за сохранение транзита через Украину, как минимум, на 2020-ый год. Нам тоже нужно сохранение транзитов, но зависит это не от нас, не от Молдавии и даже не от ЕС, а от тех людей, которые стоят в руководстве Нафтогаза сейчас» - заключил он.

Напомним, что ранее Игорь Юшков допустил, что подписание нового договора на использование транзитов возможно только после смены руководства «Нафтогаза».

