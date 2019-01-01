Аналитик: Скидки на газ для Молдавии невыгодны России
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности рассказал НСН, почему Молдавия должна закупать газ по рыночным ценам.
Президент Молдавии Игорь Додон намерен попросить скидку на поставки газа у российских властей, чтобы избежать повышения цен на топливо в стране. Он намерен получить скидку в ближайшие полгода. Он также надеется, что Россия не откажется от транзита через Украину в 2020 году, так как именно через украинскую газотранспортную систему Молдавия получает газ из России.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН рассказал, стоит ли предоставлять Молдавии скидки на газ.
«В том и проблема, что в Молдавии идет ожесточенная политическая борьба и непонятен ее исход. Действительно, есть силы, выступающие за сближение с Россией, за интеграцию и сохранение наших контактов. А другие говорят, что нужно следовать по пути Украины, с Россией полностью порвать и обвинить ее во всех проблемах. Пророссийские силы хотят использовать скидку на газ, чтобы показать, что сделать жизнь населения страны можно только при плотном контакте с Россией. В частности, не поднимать тарифы благодаря дешевому газу. Похожая ситуация была на Украине. Она пользовалась всеми возможными скидками, покупала газ дешевле, чем в Европе. Тем не менее, власти Украины винят нас во всех бедах и явно занимают антироссийскую позицию. Поэтому никто не гарантирует, что и Молдавия не пойдет по этому пути. Я думаю, здесь надо быть прагматичным, никаких скидок ответных от Молдавии Россия не получит, эффекта существенного не будет. Поэтому нет смысла давать скидки за счет бюджета и Газпрома, который является государственной компанией. Поэтому пусть покупают газ по рыночным ценам. Нужно ставить перед выбором: либо вы на деле проводите определенную интеграцию в те альянсы, в которые инъецирует Россия, либо вы, как и все остальные покупатели, берете газ по рыночным ценам. Ни больше, ни меньше» - отметил он.
Что же касается транзита, то Игорь Юшков уверен, что не только Молдавия, но и Россия заинтересованы в использовании транзита через Украину.
«Молдавии есть чего опасаться, потому что она находится за Украиной, и получать газ по альтернативному маршруту ей было бы сложно. Единственный вариант альтернативного маршрута, если через Украину не будет транзита вдруг, и нужно будет запустить газ по турецкому потоку. Он пойдет в Турцию, а дальше пойдет в реверсном режиме, в обратном направлении, из Турции в Болгарию и дальше в Румынию и Молдавию. Сейчас же все происходит наоборот. Сейчас через Украину он проходит в Молдавию, Румынию, Болгарию и приходит в европейскую часть Турции. Поэтому единственный вариант – запустить в обратном направлении эту трубу. Она в принципе использоваться не будет с 2020 года, потому что Турция будет получать газ полностью по прямому газопроводу. Молдавия, можно сказать, на другом конце трубы находится, поэтому такой путь - это, конечно, риск. Лучше использовать проверенные транзиты. Россия тоже выступает за сохранение транзита через Украину, как минимум, на 2020-ый год. Нам тоже нужно сохранение транзитов, но зависит это не от нас, не от Молдавии и даже не от ЕС, а от тех людей, которые стоят в руководстве Нафтогаза сейчас» - заключил он.
Напомним, что ранее Игорь Юшков допустил, что подписание нового договора на использование транзитов возможно только после смены руководства «Нафтогаза».
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