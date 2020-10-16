Американский советник заявил, что в России «нечего подвергать санкциям»

Советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен заявил, что в России почти не осталось ничего, на что не были бы наложены санкции. Об этом советник рассказал на выступлении в Аспеновском институте.

О'Брайен также назвал сложившуюся санкционную обстановку «проблемой с русскими».

При президенте США Дональде Трампе в отношении России было принято наибольшее количество ограничений. Как ранее заявлял президент РФ Владимир Путин, решения о принятии новых или расширении прежних санкций были вынесены 46 раз.

Ранее во вторник Владимир Путин поручил российскому МИДу предложить США продление договора по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ).

