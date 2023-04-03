Жительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве военкора Татарского
По подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского (Максим Фомин) задержана жительница Санкт-Петербурга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Задержана девушка 1997 года рождения. Ее доставили к следователю.
По данным агентства, у правоохранительных органов есть основания полагать, что задержанная принесла в кафе коробку со статуэткой, в которой находилось взрывное устройство.
Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга. В заведении проходил творческий вечер блогера.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли причастность ко взрыву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru