Жительницу Петербурга задержали по подозрению в убийстве военкора Татарского

По подозрению в убийстве военкора Владлена Татарского (Максим Фомин) задержана жительница Санкт-Петербурга, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

СМИ назвали предполагаемое имя девушки, вручившей статуэтку военкору Татарскому

Задержана девушка 1997 года рождения. Ее доставили к следователю.

По данным агентства, у правоохранительных органов есть основания полагать, что задержанная принесла в кафе коробку со статуэткой, в которой находилось взрывное устройство.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе «Стрит-Бар» в центре Санкт-Петербурга. В заведении проходил творческий вечер блогера.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского отвергли причастность ко взрыву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет РФ / sledcom.ru
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