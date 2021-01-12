Американские власти пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена
США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию РФ в Вашингтоне.
«Планируется принять участие на уровне посла», - сообщил представитель посольства.
Мероприятие состоится 20 января. Инаугурация пройдет в сокращенном составе.
Изначально планировалось, что на церемонию допустят лишь членов конгресса США и их гостей.
Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и направил туда федеральную помощь.
Отмечается, что это связано с усилиями по обеспечению безопасности перед инаугурацией избранного американского президента Джозефа Байдена.
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