Американские власти пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена

США пригласили Россию на инаугурацию избранного президента Джо Байдена, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипмиссию РФ в Вашингтоне.

«Планируется принять участие на уровне посла», - сообщил представитель посольства.

Мероприятие состоится 20 января. Инаугурация пройдет в сокращенном составе.

Изначально планировалось, что на церемонию допустят лишь членов конгресса США и их гостей.

Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне перед инаугурацией Байдена

Тем временем, действующий президент США Дональд Трамп объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и направил туда федеральную помощь.

Отмечается, что это связано с усилиями по обеспечению безопасности перед инаугурацией избранного американского президента Джозефа Байдена.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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