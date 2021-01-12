Американские власти пригласили Россию на инаугурацию Джо Байдена

Россия получила приглашение на инаугурацию Джо Байдена Разработчик «Спутника V» может запросить разрешение на исследование препарата на детях в марте После землетрясения на границе России и Монголии зафиксирована серия афтершоков Аналитики рассказали, какие подарки россияне чаще дарили на Новый год