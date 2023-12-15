СМИ: Американские спецслужбы не могут найти папку с разведданными по России
Спецслужбы США больше двух лет не могут найти папку с разведданными по России, которая пропала из Белого дома при Дональде Трампе, сообщает CNN.
В утерянном досье содержалась информация о «российских агентах». Также там были представлены данные о том, что Россия якобы вмешалась в выборы президента США в 2016 году. Ознакомиться с этой папкой можно было только с высшим уровнем секретности.
В Белый дом папку доставили по требованию Трампа. В последний день пребывания в должности он рассекретил почти все данные и предоставил копии материалов республиканцам конгресса. Однако Минюст США так и не обнародовал всех документов. При этом оригинальную папку так и не нашли.
Ранее Трамп подал в суд на экс-сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила, который связан с неудавшимся расследованием о связях политика с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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