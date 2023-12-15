СМИ: Американские спецслужбы не могут найти папку с разведданными по России

В утерянном досье содержалась информация о «российских агентах». Также там были представлены данные о том, что Россия якобы вмешалась в выборы президента США в 2016 году. Ознакомиться с этой папкой можно было только с высшим уровнем секретности.

В Белый дом папку доставили по требованию Трампа. В последний день пребывания в должности он рассекретил почти все данные и предоставил копии материалов республиканцам конгресса. Однако Минюст США так и не обнародовал всех документов. При этом оригинальную папку так и не нашли.



Ранее Трамп подал в суд на экс-сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила, который связан с неудавшимся расследованием о связях политика с Россией, передает «Радиоточка НСН».

