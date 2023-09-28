Трамп подал иск против экс-сотрудника MI6 после обвинений в сговоре с РФ

Бывший президент США Дональд Трамп подал в суд на экс-сотрудника британской разведки MI6 Кристофера Стила, который связан с неудавшимся расследованием о связях политика с Россией, сообщила газета Independent со ссылкой на документы суда.

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Иск о защите данных подан против Стила и основанной им консалтинговой компании Orbis Business Intelligence.

Первое слушание пройдет 16 октября. Бывший президент не будет на нем присутствовать.

Суд в Нью-Йорке ранее признал Трампа виновным мошенничестве. Якобы экс-президент и его компания обманули банки и страховые компании для сделок с недвижимостью и получения финансирования.

В рамках четырех уголовных дел политику предъявили 91 обвинение. Ему грозит более 700 лет тюрьмы, напоминает «Радиоточка НСН».

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