Трамп подал иск против экс-сотрудника MI6 после обвинений в сговоре с РФ

Иск о защите данных подан против Стила и основанной им консалтинговой компании Orbis Business Intelligence.

Первое слушание пройдет 16 октября. Бывший президент не будет на нем присутствовать.

Суд в Нью-Йорке ранее признал Трампа виновным мошенничестве. Якобы экс-президент и его компания обманули банки и страховые компании для сделок с недвижимостью и получения финансирования.

В рамках четырех уголовных дел политику предъявили 91 обвинение. Ему грозит более 700 лет тюрьмы, напоминает «Радиоточка НСН».

