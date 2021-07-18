Алиев: Конфликт в Карабахе окончен
Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об окончании конфликта в Карабахе. Он призвал «подумать о мире». Такое заявление глава страны сделал на совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Шарлем Мишелем в Баку.
«Азербайджан поставил конец долгосрочному конфликту и выполнил резолюции Совбеза ООН. Конфликт окончен, сейчас пришло время подумать о мире», - цитирует Алиева РИА Новости.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. В ноябре стороны конфликта при участии России подписали соглашение о прекращении огня в регионе. По условиям документа Армения и Азербайджан обмениваются пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+25 018 / сут.
Умерли
148 тыс.+764 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+18 886 / сут.
- Алиев: Конфликт в Карабахе окончен
- Ученый объяснил рост антител IgM формированием «длинного COVID»
- «Чистая Арктика». К экологическому проекту присоединяются знаменитости
- Россияне получили награды Каннского кинофестиваля
- Великобритания не планирует вакцинировать детей от COVID-19
- МИД назвал подлогом нестыковки в проекте доклада ОЗХО по Алексею Навальному
- Правозащитники из «Команды 29» объявили о закрытии
- «Ехали на свадьбу - приехали на двойные похороны». Очевидцы – о ДТП с тремя детьми в Москве
- В китайском Шанхае заработал самый большой в мире планетарий
- В Депздраве рассказали, как пережить жару
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru