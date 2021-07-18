Алиев: Конфликт в Карабахе окончен

«Азербайджан поставил конец долгосрочному конфликту и выполнил резолюции Совбеза ООН. Конфликт окончен, сейчас пришло время подумать о мире», - цитирует Алиева РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился в сентябре 2020 года. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об обстрелах мирного населения. В ноябре стороны конфликта при участии России подписали соглашение о прекращении огня в регионе. По условиям документа Армения и Азербайджан обмениваются пленными и погибшими, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а в регионе размещаются российские миротворцы.

