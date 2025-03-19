Алексея Нечаева единогласно переизбрали председателем партии «Новые люди»

Алексея Нечаева переизбрали председателем партии «Новые люди». За его кандидатуру единогласно проголосовали однопартийцы во время V Всероссийского съезда партии, передает ТАСС.

Результаты голосования участники съезда встретили аплодисментами.

Съезд «Новых людей» открылся в Москве в среду, 19 марта. На него прибыли делегаты 75 региональных отделений.

Партия «Новые люди» в апреле 2024 года объединилась на своем съезде с «Партией роста». Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с НСН заявлял, что «Новые люди» после объединения добавит к своему рейтингу 1-2%, а «Партия роста» получит поддержку в регионах. По мнению политолога, это поможет новой политической силе «обойти» КПРФ И ЛДПР.


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ФОТО: Павел Бедняков/МИЦ "Известия"
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