Алексея Нечаева единогласно переизбрали председателем партии «Новые люди»
Алексея Нечаева переизбрали председателем партии «Новые люди». За его кандидатуру единогласно проголосовали однопартийцы во время V Всероссийского съезда партии, передает ТАСС.
Результаты голосования участники съезда встретили аплодисментами.
Съезд «Новых людей» открылся в Москве в среду, 19 марта. На него прибыли делегаты 75 региональных отделений.
Партия «Новые люди» в апреле 2024 года объединилась на своем съезде с «Партией роста». Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с НСН заявлял, что «Новые люди» после объединения добавит к своему рейтингу 1-2%, а «Партия роста» получит поддержку в регионах. По мнению политолога, это поможет новой политической силе «обойти» КПРФ И ЛДПР.
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- Алексея Нечаева единогласно переизбрали председателем партии «Новые люди»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru