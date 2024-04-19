Политолог Гращенков: «Новые люди» обгонят КПРФ после объединения с «Партией роста»

Партия «Новые люди» после объединения добавит к своему рейтингу 1-2%, а «Партия роста» получит поддержку в регионах, рассказал глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков в беседе с НСН. Это поможет новой политической силе «обойти» КПРФ И ЛДПР.

Партия «Новые люди» объединилась на своем съезде с «Партией роста», за это единогласно проголосовали участники съезда «Новых людей». Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сообщил, что в партии будет создан новый орган управления - федеральный политсовет, который возглавит лидер «Партии Роста» Борис Титов. «Новые люди» на намерены менять название после объединения.

«Надо понимать, что «Партия роста» не обладает большой электоральной базой, но остается партией, которая объединяет бизнес, предпринимателей и всех тех, кто хочет видеть в политике запрос на свободу рынка, предпринимательства. «Новые люди» тоже эту нишу закрывали, но не полностью. Это были конкурирующие партии. Сегодня, когда они объединились, речь идет о том, что обе партии играют на одном поле, могут объединять свои рейтинги», - объяснил он.

По его словам, в итоге это поможет сформировать альтернативу нынешней партии власти.

У «Новых людей» рейтинг сегодня сопоставим с КПРФ И ЛДПР, вместе с «Партией роста» он может перешагнуть немного – 1-2%, но могут добавить. А «Партия роста» получит хорошую платформу для выдвижения в регионах, может продвинуть своих депутатов там, где это раньше не получалось. В итоге это поможет сформировать такую альтернативу нынешней партии власти, потому что все остальные партии играют на одной поляне», - рассказал политолог.

Гращенков также объяснил, как будет работать новый политический «бренд» под старым раскрученным названием.

«Новые люди» - более раскрученный бренд, оставить такое название было верным решением. Это лучше, чем придумать новое название или объединить два старых. Федеральный политсовет – это консультативный орган. Да, Титов остается в политике и продолжит заниматься тем, чем занимался – вопросами малого и среднего бизнеса. Другие руководящие должности в партии остаются за «Новыми людьми». Это не слияние, это такой политический союз», - резюмировал собеседник НСН.

В декабре 2023 года лидеры «Новых людей» и «Партии роста» Алексей Нечаев и Борис Титов подписали соглашение об объединении, передает «Радиоточка НСН».

