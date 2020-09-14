Алексей Нечаев: «Новые люди» вошли в топ-5 политических партий России

«Партия «Новые люди» прошла во все областные заксобрания, там, где мы принимали участие в выборах. Это Новосибирская область, Рязанская область, Костромская и Калужская. Кроме этого мы участвовали в двух городских думах – в Краснодаре и в Томске. Очень интересны проценты, которые мы получили: в Рязани это 5,7%, наш список набрал в Новосибирской области 7%, в Костромской - 7,5%, в Калужской области больше 8%», - отметил он.

«По всем регионам мы видим, что на выборы пришли люди, которые в прежних выборах не участвовали. То есть это люди молодые, образованные, люди, которым раньше не было смысла голосовать. Сейчас есть партия, за которую им хотелось голосовать, и они пришли. Интересно, что во всех шести регионах участия мы входим в топ-5 партий, это, конечно, большой успех, такого в России давно не было», - добавил он.

Алексей Нечаев добавил, что в обществе назрел вопрос развития и конструктивных перемен к лучшей жизни. Он констатировал, что его партии удалось получить от избирателей в регионах мандат доверия. Политик также сообщил, что количество нарушений оказалось ничтожно маленьким.

«Это первые выборы для меня. Мне было интересно, есть ли нарушения. Власть говорит, что их вообще нет, а радикальная оппозиция говорит, что на каждом участке нарушения. У нас работало около 10 тысяч наблюдателей более чем на 5 тысячах участках. Мы видим, что на большей части участков все проходит легитимно и спокойно. Технические нарушения случались, но сразу же устранялись. Всего три случая каких-то незначительных нарушений на пяти тысячах участков – это, думаю, говорит о многом», - отметил он.

Нечаев добавил, что после успеха в региональной кампании партия «Новые люди» планирует пойти на выборы в Госдуму в 2021 году. Он заявил, что нужно постепенно менять политическую систему страны в сторону развития и обновления.

