Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино

Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила ситуацию в Афганистане после ухода западных войск с эффектом домино. Об этом она заявила в ходе закрытого заседания президиума Христианско-демократического союза, сообщает газета Bild.

По ее словам, Соединенные Штаты имели среди прочих внутриполитические причины для вывода войск из страны, это вызвало эффект домино.

Меркель также сообщила о возможных потоках беженцев и призвала сделать все возможное, чтобы людям в регионе оказывалась помощь.