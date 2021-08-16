Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино
Канцлер Германии Ангела Меркель сравнила ситуацию в Афганистане после ухода западных войск с эффектом домино. Об этом она заявила в ходе закрытого заседания президиума Христианско-демократического союза, сообщает газета Bild.
По ее словам, Соединенные Штаты имели среди прочих внутриполитические причины для вывода войск из страны, это вызвало эффект домино.
Меркель также сообщила о возможных потоках беженцев и призвала сделать все возможное, чтобы людям в регионе оказывалась помощь.
Она подчеркнула, что сейчас необходимо сосредоточиться на спасении немецких граждан в Афганистане.
Ранее власти более 60 стран выступили с совместным заявлением, в котором призвали обеспечить безопасный выезд желающих покинуть Афганистан граждан. Документ опубликован на сайте госдепа США. Обращение поддержали, в том числе, Соединённые штаты, Великобритания, Франция, Италия, Германия и Украина.
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