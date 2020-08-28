Абэ официально объявил о своей отставке с поста премьера Японии

«Я складываю с себя полномочия премьер-министра», - сказал Абэ.

В 2007 году Абэ был вынужден подать в отставку из-за воспалительного заболевания кишечника, передает РИА ФАН. Тогда Абэ проработал на посту главы правительства всего один год. Он вернулся на эту должность уже в 2012 году.









