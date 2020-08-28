Абэ официально объявил о своей отставке с поста премьера Японии


Премьер Японии Синдзо Абэ официально объявил о своем уходе в отставку по состоянию здоровья.

На пресс-конференции в Токио Абэ заявил, что прикладывал все силы для достижения результатов 7 лет и 8 месяцев. Однако, по его словам, нездоровых политик не сможет не допустить ошибок.

СМИ сообщили о готовящейся отставке премьер-министра Японии

«Я складываю с себя полномочия премьер-министра», - сказал Абэ.

В 2007 году Абэ был вынужден подать в отставку из-за воспалительного заболевания кишечника, передает РИА ФАН. Тогда Абэ проработал на посту главы правительства всего один год. Он вернулся на эту должность уже в 2012 году.



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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Япония
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