СМИ сообщили о готовящейся отставке премьер-министра Японии
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен досрочно подать в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники, близкие к политику.
Предполагается, что сегодня, 28 августа, Абэ проведёт пресс-конференцию, на которой объяснит своё решение.
За последние две недели 65-летний Абэ дважды посещал больницу в Токио.
Как напоминают японские журналисты, в 2007 году Абэ был вынужден подать в отставку из-за воспалительное заболевания кишечника. Тогда Абэ проработал на посту главы правительства всего. Он вернулся на эту должность уже в 2012 году.
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