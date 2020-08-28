СМИ сообщили о готовящейся отставке премьер-министра Японии

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен досрочно подать в отставку из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники, близкие к политику.

Предполагается, что сегодня, 28 августа, Абэ проведёт пресс-конференцию, на которой объяснит своё решение.

За последние две недели 65-летний Абэ дважды посещал больницу в Токио.

Как напоминают японские журналисты, в 2007 году Абэ был вынужден подать в отставку из-за воспалительное заболевания кишечника. Тогда Абэ проработал на посту главы правительства всего. Он вернулся на эту должность уже в 2012 году.

