17 штатов США поддержали иск Техаса о пересмотре итогов выборов
Группа из 17 американских штатов заявили, что поддерживают иск Техаса в Верховный суд США с требованием отсрочки назначения выборщиков, которые должны определить президента страны. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал Fox News.
В иске указано, что штаты Джорджия, Пенсильвания, Мичиган и Висконсин провели выборы с нарушениями, которые противоречат конституции страны. По мнению властей штатов, подавших иск, правила, по которым были проведены выборы, допустили возможность "масштабных нарушений" во время голосования.
Коллегия выборщиков должна провести процедуру голосования, в результате которой, по предварительной информации, президентом США станет кандидат от Демократической партии Джозеф Байден. Действующий президент Дональд Трамп, член Республиканской партии, настаивает на пересмотре итогов президентских выборов.
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